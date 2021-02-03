Замість шарфа: Роузі Хантигнтон-Уайтлі показала стильний прийом для образу на вихід

Роузі Хантигнтон-Уайтлі - негласна ікона стилю, публікації якої з нетерпінням чекають усі шанувальники. Дружина Джейсона Стетхема обожнює лаконічні речі, які вміє віртуозно поєднувати між собою. Днями Роузі показала новий образ, у якому використала незвичайний прийом. Беремо на замітку майбутньої весни!

Модель виглядає приголомшливо! (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель вирушила на прогулянку в довгому пальто свого улюбленого світлого відтінку, під яким було видно сірий джемпер. Доповнили його ультрамодні черевики Bottega Veneta, сонцезахисні окуляри Celine і чорна сумка Prada. Головна родзинка вбрання - бежевого відтінку светр, який Роузі накинула на плечі замість шарфа. Волосся модель зібрала в пучок на потилиці, а також не забула про перлинні сережкки - вони зараз просто мастхев.

"До світлих днів", - написала молода мама під галерею. А фанати, в свою чергу, не втрималися, щоб не розхвалити лук ікони стилю. "Кращий образ, знятий коли-небудь", "Вау", "Назавжди найкраща", "Прекрасна", "Це ідеальне пальто", "Чудова", "Дуже гарно", - оцінили фоловери.

Раніше Роузі здивувала мережу тим, що показала, нарешті, обличчя єдиного поки що сина від коханого чоловіка, голлівудського актора Джейсона Стетхема.