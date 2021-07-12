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Широкі джинси і модна сумка: Сальма Хайєк демонструє стильний образ на кожен день

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Канна, Понеділок 12 липня 2021 22:32
Широкі джинси і модна сумка: Сальма Хайєк демонструє стильний образ на кожен день Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек, як і багато знаменитостей, не упустила можливості побувати на кінофестивалі в Каннах. Але крім образів для червоної доріжки, вона показала шанувальникам кежуал-аутфіт.

Фото, зроблене на Лазурному узбережжі, зібрало масу захоплених відгуків. Надихаємося!

Сальма позує в широких синіх джинсах Gucci, білому топі, а також чорному жакеті. Такий класичний кежуал-образ розбавили модні окуляри в пів-обличчя, кілька сріблястих підвісок, а також об'ємна червона сумка, що нагадує по формі пляжну. Трендовий аксесуар став справжньою родзинкою лука.

Широкі джинси і модна сумка: Сальма Хайєк демонструє стильний образ на кожен деньСальма Хайєк в Каннах (фото: instagram.com/salmahayek)

Також в сторіз Сальма показала відео, на якому постала в довгій пісочній сукні з принтом. Так що зірка явно має намір дивувати фестиваль своїми луками.

Нагадаємо, багато зірок підготували для кінофестивалю по-справжньому неординарні луки. Наприклад, Енді Макдауелл з'явилася на червоній доріжці з копицею сивого волосся, а Белла Хадід приміряла кольє у вигляді бронхів. По всій видимості, майстри з б'юті- і фешн-індустрії накопичили за час затишшя багато ідей і тепер взялися їх втілювати.

Раніше ми писали про найбільш яскраві вбрання з першого дня знаменитого фестивалю.

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