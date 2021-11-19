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В сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холле

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Лондон, Пятница 19 ноября 2021 11:32
В сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холле Кейт Миддлтон с мужем (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон вышла в свет со своим мужем принцем Уильямом. Супруги посетили шоу Royal Variety Performance. Благотворительное мероприятие в Альберт-холле ежегодно проводится с целью сбора средств для организации Royal Variety Charity, которая поддерживает представителей индустрии развлечений, нуждающихся в помощи. В этом году исполняется 100 лет с тех пор, как королевская семья покровительствует организации.

В Instagram представители герцогов опубликовали отчет о том, как прошел вечер. А также показали снимки супругов.

Для события 39-летняя герцогиня Кембриджская выбрала платье в пол, расшитое пайетками, от Jenny Packham в своем любимом и беспроигрышном зеленом оттенке. Дополнили как всегда стильный образ клатч того же бренда и золотые серьги Missoma London. Примечательно, что это платье Кейт Миддлтон уже надевала и раньше, когда совершала тур по Пакистану со своим супругом.

Волосы Кейт были уложены на боковой пробор и завиты крупными локонами. Такая прическа несвойственна Миддлтон, а потому выглядела очень свежо. Макияж она предпочла легкий, с золотистым хайлайтером и кирпичного оттенка румянами.

В сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холле

В сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холлеВ сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холлеВ сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холлеВ сияющем платье и с новой прической: Кейт Миддлтон с мужем посетила шоу в Альберт-холлеГерцоги на благотворительном вечере (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Ранее стало известно, что Кейт может стать новой королевой. И вот тому подтверждение.

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