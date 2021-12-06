Словно из сказки: самые блистательные образы принцессы Софии

Принцесса София буквально сошла со страниц сказки - по крайней мере, ее судьба уж очень напоминает этот жанр. Девушка родилась в шведском местечке Эльвдален и всегда мечтала перебраться в крупный город. В 20 лет она отправилась покорять Стокгольм и, как это часто бывает, начала с работы официанткой и моделью.

А судьбоносная встреча с принцем произошла в ночном клубе. После этого жизнь разделилась на до и после, как по мановению волшебной палочки. София стала идеальной женой Карла Филиппа, родила ему троих детей и переключилась на благотворительность и другие социальные проекты.

О ее страсти к миру моды сегодня напоминает дружба со многими дизайнерами и желание всегда выглядеть безупречно. Любуемся самыми стильными выходами принцессы Софии, которая давно заслужила негласное звание иконы стиля и красоты.

Принцесса София и принц Карл Филипп (фото: instagram.com/prinsparet)