Словно из сказки: самые блистательные образы принцессы Софии

6-го декабря 37-й день рождения отмечает Ее Королевское высочество, шведская принцесса София.
В честь такого события предлагаем взглянуть на самые роскошные выходы жены принца Карла Филиппа.
Принцесса София буквально сошла со страниц сказки - по крайней мере, ее судьба уж очень напоминает этот жанр. Девушка родилась в шведском местечке Эльвдален и всегда мечтала перебраться в крупный город. В 20 лет она отправилась покорять Стокгольм и, как это часто бывает, начала с работы официанткой и моделью.
А судьбоносная встреча с принцем произошла в ночном клубе. После этого жизнь разделилась на до и после, как по мановению волшебной палочки. София стала идеальной женой Карла Филиппа, родила ему троих детей и переключилась на благотворительность и другие социальные проекты.
О ее страсти к миру моды сегодня напоминает дружба со многими дизайнерами и желание всегда выглядеть безупречно. Любуемся самыми стильными выходами принцессы Софии, которая давно заслужила негласное звание иконы стиля и красоты.