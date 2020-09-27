Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Стилист дала советы обладательницам фигуры "груша"

Фигура "груша" считается одной из самых женственных и сексуальных. Но ее обладательницы часто комплектуют из-за своих форм, а, в частности, покатых бедер. Они пытаются скорректировать особенности конституции с помощью одежды, но не всегда это выходит удачно. Стилист Анна Ивахненко рассказала в Instagram, как правильно подобрать гардероб для фигуры "груша".

Особенности фигуры есть у всех, и это нормально. Совсем не обязательно все всегда корректировать. Многие считают фигуру "груша" соблазнительной. Тонкая талия, аккуратная грудь, изящные руки, ключицы, шея. А некоторые, между прочим, на своей пятой точке сделали состояние.

⠀

Если же вы твердо решили, что скрывать надо, тогда воспользуйтесь простыми правилами:

Отвлекаем внимание. Это значит, что яркие цвета, принты, украшения переносим в плечевую зону.

Подбираем в нижней части более жесткие, структурированные ткани, которые сами по себе имеют и держат форму.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Не делите фигуру в самой широкой части бедер. Линия должна проходить выше при небольшом росте и аккуратной зоне живота, или ниже широкой части, если у вас высокий рост

Акцент на талии, запястьях, шее – привлекайте внимание к своим достоинствам.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Брюки выбирайте прямые или клеш

Джинсы без эластана или с минимальным добавлением. Они должны "собирать" фигуру

Платья на запах, и А-силуэта

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Не стоит носить юбки солнце-клеш и плиссе – лишний объем в районе бедер

Асимметричный подол у юбок и платьев приветствуется– особенно если к тяжелым бедрам идет низкий рост

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Обращайте внимание на обувь, выбирайте чуть более массивную, чтобы уравновесить фигуру. Круглые балетки исключить (и не только "груше")

Не носите сумки, которые заканчиваются прямо на бедре. Актуальный багет или сумка в руке

Накладные карманы, рюши, активный цвет или принт выгоднее будут смотреться в верхней части

Бикини маленькие, со средней и низкой посадкой. Если живот не идеален - слитные варианты.

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан научил носить трендовые оттенки осени 2020.

Кстати, стилист Ксения Господинова дала советы, с чем комбинировать хит осени - кардиган.