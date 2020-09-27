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Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 15:44
Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист дала советы обладательницам фигуры "груша"

Фигура "груша" считается одной из самых женственных и сексуальных. Но ее обладательницы часто комплектуют из-за своих форм, а, в частности, покатых бедер. Они пытаются скорректировать особенности конституции с помощью одежды, но не всегда это выходит удачно. Стилист Анна Ивахненко рассказала в Instagram, как правильно подобрать гардероб для фигуры "груша".

Особенности фигуры есть у всех, и это нормально. Совсем не обязательно все всегда корректировать. Многие считают фигуру "груша" соблазнительной. Тонкая талия, аккуратная грудь, изящные руки, ключицы, шея. А некоторые, между прочим, на своей пятой точке сделали состояние.

Если же вы твердо решили, что скрывать надо, тогда воспользуйтесь простыми правилами:

  • Отвлекаем внимание. Это значит, что яркие цвета, принты, украшения переносим в плечевую зону.
  • Подбираем в нижней части более жесткие, структурированные ткани, которые сами по себе имеют и держат форму.

Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

  • Не делите фигуру в самой широкой части бедер. Линия должна проходить выше при небольшом росте и аккуратной зоне живота, или ниже широкой части, если у вас высокий рост
  • Акцент на талии, запястьях, шее – привлекайте внимание к своим достоинствам.

Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

  • Брюки выбирайте прямые или клеш
  • Джинсы без эластана или с минимальным добавлением. Они должны "собирать" фигуру
  • Платья на запах, и А-силуэта

Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

  • Не стоит носить юбки солнце-клеш и плиссе – лишний объем в районе бедер
  • Асимметричный подол у юбок и платьев приветствуется– особенно если к тяжелым бедрам идет низкий рост

Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

  • Обращайте внимание на обувь, выбирайте чуть более массивную, чтобы уравновесить фигуру. Круглые балетки исключить (и не только "груше")
  • Не носите сумки, которые заканчиваются прямо на бедре. Актуальный багет или сумка в руке
  • Накладные карманы, рюши, активный цвет или принт выгоднее будут смотреться в верхней части
  • Бикини маленькие, со средней и низкой посадкой. Если живот не идеален - слитные варианты.

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан научил носить трендовые оттенки осени 2020.

Кстати, стилист Ксения Господинова дала советы, с чем комбинировать хит осени - кардиган.

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