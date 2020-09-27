Як скорегувати стегна: стиліст поділилася дієвими хитрощами

Стиліст дала поради власницям фігури "груша"

Фігури "груша" вважається однією з найжіночних і сексуальних. Але її власниці часто комплектують через свої форми, а, зокрема, округлі стегна. Вони намагаються скорегувати особливості конституції з допомогою одягу, але не завжди це виходить вдало. Стиліст Анна Івахненко розповіла в Instagram, як правильно підібрати гардероб для фігури "груша".

Особливості фігури є у всіх, і це нормально. Зовсім не обов'язково все завжди коригувати. Багато хто вважаює фігури "груша" спокусливою. Тонка талія, акуратна груди, витончені руки, ключиці, шия. А деякі, між іншим, на своїй п'ятій точці непагано заробляють.

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Якщо ж ви твердо вирішили, що треба приховувати, тоді скористайтеся простими правилами:

Відволікаємо увагу. Це означає, що яскраві кольори, принти, прикраси переносимо в плечову зону.

Підбираємо в нижній частині більш жорсткі, структуровані тканини, які самі по собі мають і тримають форму.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Не діліть фігуру в самій широкій частині стегон. Лінія повинна проходити вище при невеликому зрості і акуратній зоні живота, або нижче широкої частини, якщо у вас високий зріст

Акцент на талії, зап'ястях, шиї – привертайте увагу до своїх переваг.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Вибирайте брюки прямі або кльош

Джинси без еластану або з мінімальним додаванням. Вони повинні "збирати" фігуру

Сукні на запах, і А-силуету

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Не варто носити спідниці сонце-кльош і плісе – зайвий об'єм в районі стегон

в районі стегон Асиметричний поділ у спідниць і суконь вітається– особливо якщо до тяжких стегон йде низький зріст

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Звертайте увагу на взуття, вибирайте трохи більш масивне, щоб зрівноважити фігуру. Круглі балетки виключити (і не тільки "груші")

Не носіть сумки, які закінчуються прямо на стегні. Актуальний багет або сумка в руці

Накладні кишені, рюші, активний колір або принт вигідніше будуть виглядати у верхній частині

Бікіні маленькі, з середньою і низькою посадкою. Якщо живіт не ідеальний - суцільні варіанти.

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