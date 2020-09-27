Как скорректировать бедра: стилист поделилась действенными хитростями

Стилист дала советы обладательницам фигуры "груша"
Фигура "груша" считается одной из самых женственных и сексуальных. Но ее обладательницы часто комплектуют из-за своих форм, а, в частности, покатых бедер. Они пытаются скорректировать особенности конституции с помощью одежды, но не всегда это выходит удачно. Стилист Анна Ивахненко рассказала в Instagram, как правильно подобрать гардероб для фигуры "груша".
Особенности фигуры есть у всех, и это нормально. Совсем не обязательно все всегда корректировать. Многие считают фигуру "груша" соблазнительной. Тонкая талия, аккуратная грудь, изящные руки, ключицы, шея. А некоторые, между прочим, на своей пятой точке сделали состояние.
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Если же вы твердо решили, что скрывать надо, тогда воспользуйтесь простыми правилами:
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
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