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Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стиліста

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 20:28
Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стиліста Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчанікова

Беремо до уваги

Від зайвої ваги не застрахований ніхто. А особливо тому сприяє холодний сезон з частим сидінням вдома, а також переглядом фільмів і серіалів за різними смаколиками. Зрозуміло, щоб прибрати кілограми, доведеться потрудитися в спортзалі. А ось віртуозно приховати їх можна і за допомогою відповідних речей.

Стиліст Анна Пономаренко назвала кілька секретів правильного підбору гардеробу в період, коли форма далека від досконалості. Для зручності вона розбила текст по проблемних зонах.

Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стилістаЯк приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стилістаЯк приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стилістаВиглядати стрункіше легше, ніж здається (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/ashleygraham; instagram.com/realbarbarapalvin)

Попа і стегна. "Улюблене" місце всіх власниць фігури з об'ємом в нижній частині тіла. Товстіють першими, худнуть останніми. Що з ними робити?

  • носити брюки та спідниці з високою талією і вертикальними елементами: ряд гудзиків, стрілки, плісировка, складки;
  • низ вибирати темніше за кольором, ніж верх;
  • носити подовжені жакети з акцентом на талії;
  • нічого не обтягувати, а навпаки, давати тілу свободу.

Животик. Зростає у всіх, скажімо спасибі піццам і ранковим круасанам. Що робити?

  • Висока талія і тут стане в нагоді, особливо фасони з защипами на талії;
  • вертикальні лінії в районі живота: розстебнуті штани, сорочки, жилети допоможуть зробити животик менш помітним;
  • вільні фасони суконь з акцентами на тонких частинах тіла: шиї, зап'ястях, щиколотках;
  • верх темніший, ніж низ.

Масивний верх. Жінки з таким типом фігури завжди залишаються зі стрункими ногами, а от груди і живіт поправляються. На них і слід робити акцент:

  • вибирайте топи з V-вирізом;
  • жакети без підплічників і об'ємних рукавів, довжини до середини стегна;
  • низ світліше, ніж верх;
  • також мінімум облягання і завжди відкриті зап'ястя.

Раніше ми писали, як скласти гардероб речей минулого сезону.

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