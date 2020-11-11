Словно королева: Кейт Миддлтон восхитила безупречным образом для видеоконференции

Новый образ высоко оценили пользователи сети

Кейт Миддлтон приняла участие в видеовстрече, посвященной Дню памяти павших, который отмечается 11 ноября в Великобритании. В этот день члены королевской семьи по традиции чтут память воинов, погибших при защите страны. Официальное мероприятие по этому поводу состоялось в прошлое воскресенье. Туда прибыли не только Кейт Миддтон и принц Уильям, но и Елизавета II, принц Чарльз, герцогиня Камилла и многие другие. А позже была устроена данная видеоконференция, где Миддлтон пообщалась с семьями погибших.

Новый образ Кейт оценили высоко (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Ролик с данного события появился в сети несколько часов назад. И пользователи смогли оценить не только доброе сердце герцогини, но и ее как всегда безупречный наряд. Кейт Миддлтон появилась в видео в черных классических брюках и белой блузе из мерцающей шелковой ткани, дополненной необычной деталью: черным воротником. На нем отлично выделялся красный мак – символ Дня павших. К блузе Кейт подобрала серьги с жемчугом. В макияже она осталась верна своим фирменным приемам, подчеркнув глаза растушеванной стрелкой. А волосы выровняла и уложила на прямой пробор.

Интернет-поклонники британской иконы стиля отметили, что выглядела Миддлтон безупречно и по-королевски роскошно. А ее элегантный сдержанный образ как нельзя лучше подходит к данному событию.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон показала, какое пальто предпочитает этой осенью.