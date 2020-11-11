Немов королева: Кейт Міддлтон захопила бездоганним образом для відеоконференції

Новий образ високо оцінили користувачі мережі

Кейт Міддлтон взяла участь у відеозустрічі, присвяченій Дню пам'яті полеглих, який відзначається 11 листопада у Великобританії. В цей день члени королівської сім'ї за традицією вшановують пам'ять воїнів, загиблих при захисті країни. Офіційний захід з цього приводу відбувся минулої неділі. Туди прибули не тільки Кейт Міддтон і принц Уільям, але і Єлизавета ІІ, принц Чарльз, герцогиня Камілла і багато інших. А пізніше була влаштована дана відеоконференція, де Міддлтон поспілкувалася з сім'ями загиблих.

Новий образ Кейт оцінили високо (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Ролик з цієї події з'явився в мережі кілька годин тому. І користувачі змогли оцінити не тільки добре серце герцогині, але і її, як завжди, бездоганний лук. Кейт Міддлтон з'явилася в відео у чорних класичних брюках і білій блузі з мерехтливою шовкової тканини, доповненый незвичайною деталлю: чорним коміром. На ньому відмінно видылявся червоний мак – символ Дня полеглих. До блузи Кейт підібрала сережки з перлами. В макіяжі вона залишилася вірна своїм фірмовим прийомам, підкресливши очі розтушуваною стрілкою. А волосся вирівняла і уклала на прямий проділ.

Інтернет-шанувальники британської ікони стилю відзначили, що виглядала Міддлтон бездоганно і по-королівськи розкішно. А її елегантний стриманий образ чудово пасував до цієї події.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон показала, яке пальто носить цієї осені.