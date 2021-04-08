Чтобы служил годы: стилист посоветовала, как выбрать тренч

Украинский климат в последние годы показывает, что тренч в гардеробе понадобится даже больше, чем пальто.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала украинская стилистка Анна Пономаренко.
"Чем ближе тепло и сильнее желание снять наконец-то зимнее, тем чаще всплывает вопрос: нужен ли тренч? Наблюдаю за нашим климатом в последние годы и понимаю, что он нужен даже больше, чем пальто. Поэтому сегодня чек-лист, как выбирать тренч на годы, чтобы он оставался с вами долго и был всегда уместным", - написала Анна.
Стилист Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Чек-лист, как выбрать тренч
Цвет. Разумеется, лучше всего нейтральный: беж, серый, синий, хаки, реже - черный. Зависит это от того, в каком из вариантов вы выглядите для себя лучше всего;
Длина. Очень важный пункт. Выбирайте длину от колена и ниже. Если планируете носить его долго, остановитесь на миди. Если у вас есть старичок длиной до середины бедра - отложите его пока в сторону;
Ткань. Выбирайте максимально плотную, лучше с водоотталкивающими свойствами, без блеска. Сейчас актуальна эко-кожа, но будьте готовы к тому, что этот тренд не задержится;
Фасон. Чем проще и ближе к классике, тем лучше. Если есть съёмная фешн-деталь, вроде воротника или рукава - здорово, главное - чтобы база была простой. Выбирайте размер так, чтобы тренч не был в обтяжку. Лучше всего, примерить его на худи;
Детали. Кокетка, погоны, ремни на рукавах - все это элементы классического военного тренча, которые не выходят из моды. Подкладка может быть как очень яркой, так и лаконичной;
Бренд. Хорошие варианты есть как в масс-маркете, так и в люксе. Хочется, конечно, сказать "всем Burberry", но сами понимаете. Обратите вниманием винтажные магазинчики и платформы. Там попадаются настоящие бриллианты, пусть и ноу нейм.
Напомним, что стилист назвала главную деталь весеннего гардероба: эта одежда делает ноги длиннее и визуально сужает талию.