На смену "голому": Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное "глухое" платье

За последние месяцы на светских событиях выделились несколько любимых знаменитостями нарядов. И, как ни странно, "голых" платьев становится все меньше. Один из явных трендов на красных дорожках - "глухое" платье, которое выглядит потрясающе и при этом оставляет поле для фантазии.

Подобные платья подразумевают минимум оголенного тела - чаще всего они с рукавами, длины макси и наглухо закрыты спереди. При этом они соблазнительно облегают фигуру и могут иметь вырезы. Как альтернатива им подойдут и закрытые костюмы. Лучшие варианты подобных образов показывают Ким Кардашьян, Тина Кунаки, Ирина Шейк и другие.

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)