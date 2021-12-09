Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022
Сніг - снігом, а красиві жіночні луки з приходом зими ніхто не відміняв. Традиційно, в зимовий період ми вибираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому, в ходу - 2-3 силуети: прямий і трапецевидний.
Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.
Головне - бережіть здоров'я і носіть зверху шубку або довгий затишний пуховик, а красу аутфіта можна продемонструвати в приміщенні, наприклад, в кафе або ресторані.
Ідеально на зиму: актуальні спідниці для холодного сезону
Фактури / текстури / тканини:
- Костюмні тканини
- Твід
- Джинса
- Вельвет
- Шкіра / екошкіра і замша
- Трикотаж
Спідниці зі шкіри / екошкіри сміливо можна вважати базою, так само, як і плісе. Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом-светр + спідниця, кардиган + спідниця.
Яку спідницю вибрати на зиму 2022
- Міні-спідниця
- Шкіряна спідниця
- Спідниця в складку
- Спідниця-плісе
- Джинсові спідниці
- Прямі спідниці
- Трикотажні спідниці
- Спідниці-трапеції
Яку спідницю вибрати на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст назвала топ-7 незамінних речей з трикотажу на зиму.