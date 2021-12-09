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Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

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Четвер 09 грудня 2021 19:09
Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022 Шкіряна спідниця і топ (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сніг - снігом, а красиві жіночні луки з приходом зими ніхто не відміняв. Традиційно, в зимовий період ми вибираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому, в ходу - 2-3 силуети: прямий і трапецевидний.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.

Головне - бережіть здоров'я і носіть зверху шубку або довгий затишний пуховик, а красу аутфіта можна продемонструвати в приміщенні, наприклад, в кафе або ресторані.

Ідеально на зиму: актуальні спідниці для холодного сезону

Фактури / текстури / тканини:

  • Костюмні тканини
  • Твід
  • Джинса
  • Вельвет
  • Шкіра / екошкіра і замша
  • Трикотаж

Спідниці зі шкіри / екошкіри сміливо можна вважати базою, так само, як і плісе. Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом-светр + спідниця, кардиган + спідниця.

Яку спідницю вибрати на зиму 2022

  • Міні-спідниця

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Шкіряна спідниця

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Спідниця в складку

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Спідниця-плісе

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Джинсові спідниці

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Прямі спідниці

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Трикотажні спідниці

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

  • Спідниці-трапеції

Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

Яку спідницю вибрати на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст назвала топ-7 незамінних речей з трикотажу на зиму.

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