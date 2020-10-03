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Собираем осенний модный гардероб: стилист поделилась подсказками

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала, как сформировать модный осенний гардероб и выбрать идеальные джинсы

Сезонный гардероб, собранный из базовых вещей с добавлением трендовых акцентов, становится основой для создания десятков образов как на каждый день, так и по особому случаю. Главное – уметь сочетать предметы гардероба между собой, миксуя детали. Стилист Ксения Господинова рассказала в Instagram, как собрать модный осенний образ.

Эксперт дала несколько советов для создания стильного гардероба на осень:

1.Не стоит сохранять ссылки на отдельные вещи, лучше сохранять и вдохновляться готовыми, цельными образами.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

2.Перед созданием гардероба стоит определиться с цветовой гаммой, чтоб все вещи сочетались между собой.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

3.Подобрать актуальную обувь: оптимально 3-4 пары. Например: кроссовки, ботинки на низком ходу и обувь на каблуке.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

4.Не забывайте про основу всех луков — базовый гардероб.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

5.Красивые аксессуары поднимут на новый уровень самый простой и базовый лук.

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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Стилист напомнила, что лучший друг и ежедневная выручалка многих гардеробов, комфортный и вечно актуальный — деним и научила выбирать идеальные джинсы.

1.Джинсы не должны быть велики в талии: так вы только станете казаться шире.

2. Следите за тем, где расположены задние карманы: они должны быть четко на уровне ягодиц.

3.Обращайте внимание на качество.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Не забывайте посмотреть во время примерки на боковой шов: в том случае, когда он начинает кривиться и "ездить" по голени, ваши ноги визуально кажутся кривыми и более полными.

5.Выбирайте трендовые и эксклюзивные модели.

Напомним, что дизайнер Андре Тан перечислил антитренды осеннего сезона 2020.

Кстати, стилист Анна Ивахненко познакомила с обувными трендами 2020.

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