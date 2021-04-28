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Соблазнительная невеста: Белла Хадид в шикарном свадебном образе восхитила сеть

Автор: Lite

Белла Хадид подготовила сюрприз для своих фолловеров - она показала одну из любимых архивных обложек, на которой предстала в свадебном образе. Супермодель выглядит столь роскошной, что фанаты замерли от восторга.

Стильная и пленительная съемка была проведена 5 лет назад для известного глянцевого журнала Vogue.

"Моя первая обложка для Vogue, 5 лет назад, сегодня. Снято @sebastianfaena, в Givenchy - @riccardotisci17. Благодарна за то, что все еще работаю и занимаюсь своим делом. Спасибо всем, кто поддерживал меня, я так сильно вас люблю", - написала младшая из сестер Хадид.


Белла Хадид для турецкого Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

Белле подобрали роскошный образ соблазнительной и дерзкой невесты. Укороченный топ, который оголил живот девушки, и высокая юбка с кружевом и кокетливым бантом спереди, сделали ее необычайно соблазнительной. Дополнили картину изысканные серьги с драгоценными камнями и колье, высокая прическа и макияж с загадочными smoky eyes. На некоторых фото супермодель накинула на плечи стильное пальто.

"Это мои любимые фото на все времена", "Время летит, и я очень горд за свою малышку", "Выглядишь горячо", "Жена!", "Выходи за меня", "Идеал", "Восхитительная", "Лучшая навсегда", - не могут остановиться фолловеры в своих восторгах.

Ранее Белла показала, как модно носить деним.

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