Спокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережу

"Моя перша обкладинка для Vogue, 5 років тому, сьогодні. Знято @sebastianfaena, в Givenchy - @riccardotisci17. Вдячна за те, що все ще працюю і займаюся своєю справою. Спасибі всім, хто підтримував мене, я так сильно вас люблю", - написала молодша з сестер Хадід.



Белла Хадід для турецького Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

Беллі підібрали розкішний образ стильної і зухвалої нареченої. Укорочений топ, що оголив живіт дівчини, і висока спідниця з мереживом і кокетливим бантом спереду, зробили її надзвичайно спокусливою. Доповнили картину вишукані сережки з дорогоцінними каменями і кольє, висока зачіска і макіяж із загадковими smoky eyes. На деяких фото супермодель накинула на плечі стильне пальто.

"Це мої улюблені фото на всі часи" ,"Час летить, і я дуже гордий за свою дитинку", "Виглядаєш гаряче", "Дружина!", "Виходь за мене", "Ідеал", "Чудова", "Краща назавжди", - не можуть зупинитися фоловери в своїх захопленнях.