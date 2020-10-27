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Соблазнительно и практично: Лилия Ребрик продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 19:55
Соблазнительно и практично: Лилия Ребрик продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме Лилия Ребрик (www.instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведущая делится фото выходного дня

Лилия Ребрик - настоящий ментро и наставник для своих фанатов. Недавно ведущая поделилась позитивным постом, как почувствовать себя счастливым человеком даже в самый пасмурный и дождливый день. Потом Лилия рассказала, чем заменить кофе, если хочется позаботиться о своем здоровье: Ребрик показала собственный первый яблочный урожай и рассказала, какие яблоки полезные. Но это еще не все, Лилия обладает чувством стиля - и то и дело впечатляет поклонников своими модными луками.

На этот раз Ребрик показала идеальную фигуру в ярко-синем вязаном спортивном костюме с завязочками. Расклешенные рукава и стильный шарф в тон всему наряду дополнили образ. Из обуви ведущая выбрала белые кроссовки. Лилия смотрит в кадр уверенным взглядом.

"Таку осінь я люблю, особливо, якщо несподівано видався вихідний. Як Ваш день минає, що цікавого?", - спросила ведущая у своих фанатов.

Соблазнительно и практично: Лилия Ребрик продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме

Цвет настроения - синий (www.instagram.com/liliia.rebrik/)

Фолловеры с радостью поделились с Лилией своими делами, а еще - в очередной раз восхитились, какая же она стройная красавица: "Вам очень идёт этот цвет", "Красотка", "Ооо, вы шикарны в этом наряде", "Дуже гарно, стильно!", "Шикарна красунечка! Костюмчик бомба! Де придбали?".

Напомним, что Лилия Ребрик поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким. Ведущая показала снимок, как они с любимым супругом едут выполнять свой гражданский долг.

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