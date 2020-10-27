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Спокусливо і практично: Лілія Ребрик продемонструвала ідеальну фігуру в спортивному костюмі

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 19:55
Спокусливо і практично: Лілія Ребрик продемонструвала ідеальну фігуру в спортивному костюмі Лілія Ребрик (www.instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведуча ділиться фото вихідного дня

Лілія Ребрик - справжній ментро і наставник для своїх фанатів. Нещодавно ведуча поділилася позитивним постом, як відчути себе щасливою людиною навіть в похмурий і дощовий день. Потім Лілія розповіла, чим замінити каву, якщо хочеться подбати про своє здоров'я: Ребрик показала власний перший яблучний урожай і розповіла, які яблука корисні. Але це ще не все, Лілія володіє відчуттям стилю - і частенько радує шанувальників своїми модними луками.

На цей раз Ребрик показала ідеальну фігуру в яскраво-синьому в'язаному спортивному костюмі з зав'язочками. Розкльошені рукави і стильний шарф в тон наряду доповнили образ. Із взуття ведуча вибрала білі кросівки. Лілія дивиться в кадр впевненим поглядом.

"Таку осінь я люблю, особливо, якщо несподівано видався вихідний. Як Ваш день минає, що цікавого?", - запитала ведуча у своїх фанатів.

Спокусливо і практично: Лілія Ребрик продемонструвала ідеальну фігуру в спортивному костюмі

Колір настрою - синій (www.instagram.com/liliia.rebrik/)

Фоловери з радістю поділилися з Лілією своїми справами, а ще - в черговий раз захопилися, яка ж вона струнка красуня: "Вам дуже йде цей колір", "Красуня", "Ви шикарна в цьому вбранні", "Дуже гарно, стильно!", "Шикарна красунечка! Костюмчик бомба! Де придбали?".

Нагадаємо, що Лілія Ребрик поділилася зворушливим романтичним фото з улюбленим чоловіком Андрієм Диким. Ведуча показала знімок, як вони з коханим чоловіком їдуть виконувати свій громадянський обов'язок.

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