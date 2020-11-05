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Соблазнительно и стильно: Алессандра Амбросио показала, как носить белую рубашку

Новина українською → Четверг 05 ноября 2020 21:27
Соблазнительно и стильно: Алессандра Амбросио показала, как носить белую рубашку Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Звезда показала новый образ

Алессандра Амбросио умеет составлять безупречные летние образы. Недаром бренд купальников бразильской модели имеет огромный успех среди ее многочисленных поклонников. Несколько часов назад бывший "ангел" Victoria's Secret показала, какими вещами стоит дополнить наряд, чтобы быть королевой пляжа.

Соблазнительно и стильно: Алессандра Амбросио показала, как носить белую рубашку

Модель в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра решила использовать в своем образе вечную классику – белую рубашку, которая актуально зимой и летом. Модель примерила бикини горчично-желтого оттенка, которое дополнила шляпкой такого же цвета. Сверху Амбросио накинула уже упомянутую выше свободного кроя белую рубашку, которая сделала образ супермодели соблазнительным и стильным. Об аксессуарах 39-летняя красавица также не забыла: на шее у нее красуется массивное колье, а в ушах – крупные серьги.

С помощью наряда супермодель выгодно подчеркнула свою безупречную фигуру, а также загорелую кожу. Напомним, модель относится к тому типу знаменитостей, которые круглый год не покидают пляжи, радуя фанатов своими горячими снимками.

Ранее мы писали, что юная дочь модели приняла участие в новой съемке для глянца со своей знаменитой мамой.

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