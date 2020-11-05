Спокусливо і стильно: Алессандра Амбросіо показала, як носити білу сорочку

Зірка показала новий образ

Алессандра Амбросіо вміє складати бездоганні літні образи. Недаремно бренд купальників бразильської моделі має величезний успіх серед її численних шанувальників. Кілька годин тому колишній "янгол" Victoria's Secret показала, якими речами варто доповнити лук, щоб бути королевою пляжу.

Модель в новому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра вирішила використати в своєму образі вічну класику – білу сорочку, яка актуально взимку і влітку. Модель приміряла бікіні гірчично-жовтого відтінку, яке доповнила капелюшком такого ж кольору. Зверху Амбросіо накинула вже згадану вище вільного крою білу сорочку, яка зробила образ супермоделі спокусливим і стильним. Про аксесуари 39-річна красуня також не забула: на шиї у неї красується масивне кольє, а у вухах – великі сережки.

За допомогою вбрання супермодель вигідно підкреслила свою бездоганну фігуру, а також засмаглу шкіру. Нагадаємо, модель належить до того типу знаменитостей, які цілий рік не залишають пляжі, радуючи фанатів своїми гарячими знімками.

Раніше ми писали, що юна дочка моделі взяла участь у новій зйомці для глянцю разом зі своєю знаменитою мамою.