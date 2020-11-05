UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Соблазнительно и стильно: Алессандра Амбросио показала, как носить белую рубашку

Автор: Lite

Звезда показала новый образ

Алессандра Амбросио умеет составлять безупречные летние образы. Недаром бренд купальников бразильской модели имеет огромный успех среди ее многочисленных поклонников. Несколько часов назад бывший "ангел" Victoria's Secret показала, какими вещами стоит дополнить наряд, чтобы быть королевой пляжа.

Самые читаемые новости

Модель в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра решила использовать в своем образе вечную классику – белую рубашку, которая актуально зимой и летом. Модель примерила бикини горчично-желтого оттенка, которое дополнила шляпкой такого же цвета. Сверху Амбросио накинула уже упомянутую выше свободного кроя белую рубашку, которая сделала образ супермодели соблазнительным и стильным. Об аксессуарах 39-летняя красавица также не забыла: на шее у нее красуется массивное колье, а в ушах – крупные серьги.

С помощью наряда супермодель выгодно подчеркнула свою безупречную фигуру, а также загорелую кожу. Напомним, модель относится к тому типу знаменитостей, которые круглый год не покидают пляжи, радуя фанатов своими горячими снимками.

Ранее мы писали, что юная дочь модели приняла участие в новой съемке для глянца со своей знаменитой мамой.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модель