Соблазнительные бунтарки: полуголые Белла Хадид, Ирина Шейк и Рианна засыпали сеть жаркими фото

Белла Хадид, Ирина Шейк и другие модели стали участницами очередной промо-кампании нижнего белья популярной исполнительницы, а ныне бизнесвумен Рианны. Для рекламы своих коллекций дива всегда приглашает только лучших моделей, а некоторые комплекты примеряет сама.

Как обычно, создатели кампании делают ставку на накал страстей на подиуме – моделям создали невероятно соблазнительные образы. Часть фото уже была показала поклонникам марки ранее, а несколько часов назад модели поделились новыми кадрами.

Модель в новом соблазнительном образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид особенно прониклась данной работой. 23-летняя модель просто засыпала свою страницу жаркими снимками. Она примерила черный комплект, состоящий из откровенного полупрозрачного нижнего белья: бюстгальтера и крошечных стрингов. Завершали образ ботфорты-чулки из латекса, высокие перчатки из такого же материала и пояс для чулок. Серьги из камней, браслеты, колье в несколько рядов, а также цепочки на талии добавили луку роскошную нотку. Макияж ей сделали с акцентом на глаза, а волосы уложили в высокий начес. Образ получился сексуальный и провокационный. Даже Белла не узнала себя в этой жаркой красотке. "Мое альтер-эго, я не знаю ее", – написала она под видео, где шествует по подиуму.

Белла в восторге от своего лука (фото: instagram.com/bellahadid)

Фото с данной кампании уже выложила еще одна горячая красотка – Ирина Шейк. Ее лук получился не менее соблазнительным. Сама Рианна, которая теперь много времени посвящает дизайну одежды и белья, также запостила несколько жарких фото, написав о скором появлении коллекции в продаже.

Ирина Шейк, Рианна и другие модели в жарком промо (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/irinashayk; instagram.com/savagexfenty)

Напомним, ранее Белла участвовала в новой кампании бренда Versace, где предстала в не менее соблазнительном луке.