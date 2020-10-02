Спокусливі бунтарки: напівголі Белла Хадід, Ірина Шейк і Ріанна засипали мережу жаркими фото

Белла Хадід, Ірина Шейк і інші моделі стали учасницями черговий промо-кампанії нижньої білизни популярної виконавиці, а нині бізнесвумен Ріанни. Для реклами своїх колекцій діва завжди запрошує тільки найкращих моделей, а деякі комплекти приміряє сама.

Як звичайно, творці кампанії роблять ставку на загострення пристрастей на подіумі – моделям створили неймовірно спокусливі образи. Частина фото вже була показала шанувальникам марки раніше, а кілька годин тому моделі поділилися новими кадрами.

Модель у новому спокусливому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід особливо перейнялася цією роботою. 23-річна модель просто засипала свою сторінку жаркими знімками. Вона приміряла чорний комплект, що складається з відвертої напівпрозорої нижньої білизни: бюстгальтера і крихітних стрінгів. Завершували образ ботфорти-панчохи з латексу, високі рукавички з такого ж матеріалу і пояс для панчіх. Сережки з каменів, браслети, кольє у кілька рядів, а також ланцюжки на талії додали луку розкішну нотку. Макіяж їй зробили з акцентом на очі, а волосся уклали в високий начіс. Образ вийшов сексуальний і провокаційний. Навіть Белла не впізнала себе в цій спекотної красуні. "Моє альтер-его, я не знаю її", – написала вона під відео, де йде по подіуму.

Белла в захваті від свого лука (фото: instagram.com/bellahadid)

Фото з даної кампанії вже виклала ще одна гаряча красуня, Ірина Шейк. Її лук вийшов не менш спокусливим. Сама Ріанна, яка тепер багато часу присвячує дизайну одягу і білизни, також запостила кілька спекотних фото, написавши про швидку появу колекції у продажу.

Ірина Шейк, Ріанна і інші моделі в жаркому промо (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/irinashayk; instagram.com/savagexfenty)

Нагадаємо, раніше Белла брала участь у новій кампанії бренду Versace, де постала в не менш спокусливому луці.