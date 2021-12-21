Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

Мода на вязаные вещи возвращается, но вместо "бабушкиных" свитеров в новом сезоне в тренде будет соблазнительный и ультрамодный трикотаж.
В этом уверены дизайнеры одного из украинских брендов, показавших "вязанные" образы, очарующие каждого и каждую следующего сезона.
Об этом Lite рассказал канал "Украина".
Дизайнеры уверены: новый дерзкий взгляд на уютные вязаные вещи – абсолютный хит 2022 года
С легкой подачи мировых трендсеттеров Хейли Бибер, Ирины Шейк, Кендалл Дженнер к трикотажным коллекциям снова можно применить слово hot.
Эти бестселлеры "точно станут звездами Instagram"
"Бабушкин" свитер сдал свои позиции перед сексуальными платьями с вырезами, стильными вязаными бралетами, полупрозрачными юбками из сетки и джемперами с открытой спиной или обнаженными плечами", - говорят дизайнеры.
Концепция slow fashion также нашла отражение в изделиях
Отдельного внимания заслуживает новая вязка в коллекции – имитация сетки. Особенно выигрышно она смотрится в исполнении пряжи с люрексом.
Раньше поклонники Риз Уизерспун обсуждали, как звезда "Блондинки в законе" изменилась за 20 лет.