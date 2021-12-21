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В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року

Автор: RBC.UA

Мода на в'язані речі повертається, але замість "бабусиних" светрів в новому сезоні в тренді буде спокусливий і ультрамодний трикотаж.

У цьому впевнені дизайнери одного з українських брендів, які показали "в'язані" образи, що зачарують кожного і кожну наступного сезону.

Про це Lite розповів канал "Україна".

Дизайнери кажуть: новий зухвалий погляд на затишні в'язані речі – абсолютний хіт 2022 року

З легкої подачі світових трендсеттерів Хейлі Бібер, Ірини Шейк, Кендалл Дженнер до трикотажних колекцій знову можна застосувати слово hot.

Ці речі стануть "зірками Instagram"

"Бабусин" светр здав свої позиції перед сексуальними сукнями з вирізами, стильними в'язаними бралетами, напівпрозорими спідницями з сітки і джемперами з відкритою спиною або оголеними плечима", - кажуть дизайнери.

Концепція slow fashion також знайшла відображення у виробах

На окрему увагу заслуговує нова в'язка в колекції - імітація сітки. Особливо виграшно вона виглядає у виконанні пряжі з люрексом.

Колірна гамма 2022 - харизматичний чорний, ефектний бірюзовий і теракотовий, а також лаконічний білий і беж (фото: T. Mosca / Андрій Ліщук)

Раніше шанувальники Різ Візерспун обговорювали, як зірка "Блондинки в законі" змінилася за 20 років.

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