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Сочно: 51-летняя Дженнифер Лопес показала точеную фигуру в трендовом ярком образе

Новина українською → США, Понедельник 21 декабря 2020 17:18
Сочно: 51-летняя Дженнифер Лопес показала точеную фигуру в трендовом ярком образе Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес - признанная икона стиля и красоты. За свои роскошные концертные костюмы и наряды на выход певица не раз становилась обладательницей подобных званий от всяческих изданий. Но в обычной жизни знойная артистка также старается не забывать о трендовых нарядах. Большинство из них Лопес выкладывает на своей странице в Instagram. И каждый раз просто поражает воображение фанатов.

Сочно: 51-летняя Дженнифер Лопес показала точеную фигуру в трендовом ярком образеСочно: 51-летняя Дженнифер Лопес показала точеную фигуру в трендовом ярком образеПевица показала стильный образ (фото: instagram.com/jlo)

В этот раз звезда, которая уже не раз пробовала себя и в качестве дизайнера, показала свое умение составить безупречный образ на холодный сезон. Дженнифер примерила ярко-оранжевого цвета костюм, который отлично подойдет для зимы. Лук знаменитости поможет не только согреться, но и вдохновиться на цветные эксперименты, пока погода за окном не радует красками.

Лопес надела широкие классического кроя брюки с отворотами на штанинах и кулиской на талии, облегающий топ, а также укороченное худи. К одежде она подобрала стильные аксессуары: крупные солнцезащитные очки, серьги-кольца, а также свой фирменный стакан с камнями, который уже давно стал частью ее повседневного стиля. На ноги она обула оранжевые ботинки.

Аутфит отлично показал, в какой роскошной форме находится Дженнифер. Тонкая талия и роскошные бедра не могли скрыться даже под мешковатыми вещами. Наряд невероятно вдохновил фанатов, которые мгновенно засыпали ее комплиментами, называя самой и красивой и стильной на планете.

Ранее мы писали, что Лопес завела сеть жаркими танцами, примерив соблазнительный наряд.

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