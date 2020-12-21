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Соковито: 51-річна Дженніфер Лопес показала чудову фігуру в трендовому яскравому образі

Новость на русском → США, Понеділок 21 грудня 2020 17:18
Соковито: 51-річна Дженніфер Лопес показала чудову фігуру в трендовому яскравому образі Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес - визнана ікона стилю і краси. За свої розкішні концертні костюми і вбрання на вихід співачка не раз ставала володаркою подібних звань від усіляких видань. Але у звичайному житті спекотна артистка також намагається не забувати про трендові вбрання. Більшість з них Лопес викладає на своїй сторінці в Instagram. І кожен раз просто вражає уяву фанатів.

Соковито: 51-річна Дженніфер Лопес показала чудову фігуру в трендовому яскравому образіСоковито: 51-річна Дженніфер Лопес показала чудову фігуру в трендовому яскравому образіСпівачка показала стильний образ (фото: instagram.com/jlo)

Цього разу зірка, яка вже не раз пробувала себе і в якості дизайнера, показала своє вміння скласти бездоганний образ на зимовий сезон. Дженніфер приміряла яскраво-помаранчевого кольору костюм, який відмінно підійде для "сірого" сезону. Лук знаменитості допоможе не тільки зігрітися, але й надихнутися на кольорові експерименти, поки погода за вікном не радує фарбами.

Лопес одягла широкі класичного крою штани з вилогами на штанинах і куліскою на талії, облягаючий топ, а також вкорочене худі. До одягу вона підібрала стильні аксесуари: великі сонцезахисні окуляри, сережки-кільця, а також свою фірмову склянку з камінням, яка вже давно стала частиною її повсякденного стилю. На ноги вона взула помаранчеві черевики.

Аутфіт відмінно показав, в якій розкішній формі знаходиться Дженніфер. Тонка талія і розкішні стегна не могли сховатися навіть під мішкуватими речами. Одяг неймовірно надихнув фанатів, які миттєво засипали її компліментами, називаючи найбільш красивою і стильною на планеті.

Раніше ми писали, що Лопес завела мережу гарячими танцями, примірявши спокусливий аутфіт.

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