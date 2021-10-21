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Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

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Четверг 21 октября 2021 10:29
Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью Полоска - настоящий тренд (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Быть модной в этом сезоне очень и очень просто. Достаточно всего лишь зайти в шопинг-мол и купить что-нибудь полосатое. Это может быть все что угодно: свитер, джемпер, жилет, кардиган, платье или пуловер.

Ведь черно-белая полоска в этом сезоне - настоящий must have, рассказала стилист Зоя Панина в своем Instagram.

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осеньюОдежда в полоску практически стала классикой (фото: instagram.com/hoskelsa)

Из трендов вещи в полоску плавно перейдут в базу. Как и когда-то и всеми любимая тельняшка была в новинку. А теперь мы не можем себе представить свой гардероб без этой палочки-выручалочки.

Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой

Как носить вещи в полоску осенью 2021: топ луков

  • Свитер

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

  • Кардиган

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

  • Водолазки и пуловеры

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

  • Под пиджак

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

  • Под плащ

Спасет любой образ: стилист показала, как носить полоску этой осенью

Вещи в черно-белую полоску всегда уместны (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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