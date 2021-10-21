Врятує будь-який образ: стиліст показала, як носити смужку цієї осені

Бути модною в цьому сезоні дуже і дуже просто. Достатньо всього лише зайти в шопінг-мол і купити що-небудь смугасте. Це може бути все що завгодно: светр, джемпер, жилет, кардиган, плаття або пуловер.

Адже чорно-біла смужка в цьому сезоні - справжній must have, розповіла стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram.

Одяг в смужку практично став класикою (фото: instagram.com/hoskelsa) З трендів речі в смужку плавно перейдуть в базу. Як і колись вже улюблена зараз тільняшка, що спочатку була в новинку. А тепер ми не можемо собі уявити свій гардероб без цієї палички-виручалочки. Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом Як носити речі в смужку восени 2021: топ луків Светр Кардиган Водолазки і пуловери Під піджак Під плащ Речі в чорно-білу смужку завжди доречні (фото: instagram.com/ya_zoya_)