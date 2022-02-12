Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал

Объемные волосы с крупными упругими волнами, будто завитые на бигуди "старой школы". Волна в духе Голливуда 40-х снова в моде благодаря… TikTok!

Да, вам не показалось, именно в этой соцсети все больше блогерок появляются с прическами, будто в салон красоты они пришли с черно-белой фотографией Вероники Лейк и сказали: "Хочу выглядеть именно так!".

Прическа голливудской звезды все еще не дает покоя ни стилистам, ни пользователям сети.

Локоны Вероники возвращаются

Стилисты предрекают, что новый тренд на голливудские локоны черно-белого Голливуда задержатся: уж слишком все устали от сидения дома с гулькой на голове во время пандемии – время блистать на публике!

Вдохновение от голливудских суперстарс (фото: instagram.com/acquired.style)

Туториалы, как сделать подобную укладку, становятся все более популярными!

Видео, где идеальный локон плавно спадает со щипцов для завивки волос, давно стали своеобразными АСМР для мозга, так что популярности не избежать!

Плавно переходя от одного такого видео к другому, замечаешь, в какую сторону вращать щипцами, как накручивать бигуди, как долго удерживать их, чтобы получить желанные локоны.

В какую сторону закручивать волосы? Специалисты и просто любители пышных локонов из приложения советуют попробовать накрутить волосы в обоих направлениях, чтобы узнать, какой вариант вам подходит именно вам.