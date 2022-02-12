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Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал

Новина українською →
Суббота 12 февраля 2022 11:09
Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал Образ Вероники Лейк не дает покоя стилистам по сей день (фото: instagram.com/acquired.style)
Автор: Татьяна Турчаникова

Объемные волосы с крупными упругими волнами, будто завитые на бигуди "старой школы". Волна в духе Голливуда 40-х снова в моде благодаря… TikTok!

Да, вам не показалось, именно в этой соцсети все больше блогерок появляются с прическами, будто в салон красоты они пришли с черно-белой фотографией Вероники Лейк и сказали: "Хочу выглядеть именно так!".

Прическа голливудской звезды все еще не дает покоя ни стилистам, ни пользователям сети.

Локоны Вероники возвращаются

Стилисты предрекают, что новый тренд на голливудские локоны черно-белого Голливуда задержатся: уж слишком все устали от сидения дома с гулькой на голове во время пандемии – время блистать на публике!

Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал

Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал

Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал

Вдохновение от голливудских суперстарс (фото: instagram.com/acquired.style)

Туториалы, как сделать подобную укладку, становятся все более популярными!

@rudiberry Welcome to the elite hair club #dysonairwraptutorial #dysonairwrap #airwraptutorial #airwrap Elf - Main Theme - Geek Music

Видео, где идеальный локон плавно спадает со щипцов для завивки волос, давно стали своеобразными АСМР для мозга, так что популярности не избежать!

@acquiredstyle Waking up to a fresh blowout???? Not bad #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE

Плавно переходя от одного такого видео к другому, замечаешь, в какую сторону вращать щипцами, как накручивать бигуди, как долго удерживать их, чтобы получить желанные локоны.

@acquiredstyle Reply to @rebeccafaulkner7 A VERY DETAILED TUTORIAL #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE

В какую сторону закручивать волосы? Специалисты и просто любители пышных локонов из приложения советуют попробовать накрутить волосы в обоих направлениях, чтобы узнать, какой вариант вам подходит именно вам.

@acquiredstyle LISTEN UPPP #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE

Раньше мы писали, что Дуа Липа возвращает в моду кислотные цвета.

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