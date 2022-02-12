Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал

Об'ємне волосся з великими пружними хвилями, ніби завиті на бігуді "старої школи". Хвиля в дусі Голлівуду 40-х знову в моді завдяки... TikTok!

Так, вам не здалося, саме в цій соцмережі все більше блогерок з'являються з зачісками, ніби в салон краси вони прийшли з чорно-білою фотографією Вероніки Лейк і сказали: "Хочу виглядати саме так!".

Зачіска голлівудської зірки все ще не дає спокою ні стилістам, ні користувачам мережі.

Локони Вероніки повертаються

Стилісти пророкують, що новий тренд на голлівудські локони чорно-білого Голлівуду затримаються: аж надто всі втомилися від сидіння вдома з гулькою на голові під час пандемії – час блищати на публіці!

Натхнення від голлівудських суперстар (фото: instagram.com/acquired.style)

Туторіали, як зробити подібну укладку, стають все більш популярними!

Відео, де ідеальний локон плавно спадає зі щипців для завивки волосся, давно стали своєрідними АСМР для мозку, тож популярності не уникнути!

Плавно переходячи від одного такого відео до іншого, помічаєш, в який бік обертати щипцями, як накручувати бігуді, як довго утримувати їх, щоб отримати бажані локони.

До речі, в який бік закручувати волосся? Фахівці і просто любителі пишних локонів із застосунку радять спробувати накрутити волосся в обох напрямках, щоб дізнатися, який варіант вам підходить саме вам.