Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал
Об'ємне волосся з великими пружними хвилями, ніби завиті на бігуді "старої школи". Хвиля в дусі Голлівуду 40-х знову в моді завдяки... TikTok!
Так, вам не здалося, саме в цій соцмережі все більше блогерок з'являються з зачісками, ніби в салон краси вони прийшли з чорно-білою фотографією Вероніки Лейк і сказали: "Хочу виглядати саме так!".
Зачіска голлівудської зірки все ще не дає спокою ні стилістам, ні користувачам мережі.
Локони Вероніки повертаються
Стилісти пророкують, що новий тренд на голлівудські локони чорно-білого Голлівуду затримаються: аж надто всі втомилися від сидіння вдома з гулькою на голові під час пандемії – час блищати на публіці!
Натхнення від голлівудських суперстар (фото: instagram.com/acquired.style)
Туторіали, як зробити подібну укладку, стають все більш популярними!
@rudiberry Welcome to the elite hair club #dysonairwraptutorial #dysonairwrap #airwraptutorial #airwrap Elf - Main Theme - Geek Music
Відео, де ідеальний локон плавно спадає зі щипців для завивки волосся, давно стали своєрідними АСМР для мозку, тож популярності не уникнути!
@acquiredstyle Waking up to a fresh blowout???? Not bad #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE
Плавно переходячи від одного такого відео до іншого, помічаєш, в який бік обертати щипцями, як накручувати бігуді, як довго утримувати їх, щоб отримати бажані локони.
@acquiredstyle Reply to @rebeccafaulkner7 A VERY DETAILED TUTORIAL #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE
До речі, в який бік закручувати волосся? Фахівці і просто любителі пишних локонів із застосунку радять спробувати накрутити волосся в обох напрямках, щоб дізнатися, який варіант вам підходить саме вам.
@acquiredstyle LISTEN UPPP #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE
Раніше ми писали, що Дуа Ліпа повертає в моду кислотні кольори.