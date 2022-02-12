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Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал

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Субота 12 лютого 2022 11:09
Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал Образ Вероніки Лейк не дає спокою стилістам донині (фото: instagram.com/acquired.style)
Автор: Тетяна Турчанікова

Об'ємне волосся з великими пружними хвилями, ніби завиті на бігуді "старої школи". Хвиля в дусі Голлівуду 40-х знову в моді завдяки... TikTok!

Так, вам не здалося, саме в цій соцмережі все більше блогерок з'являються з зачісками, ніби в салон краси вони прийшли з чорно-білою фотографією Вероніки Лейк і сказали: "Хочу виглядати саме так!".

Зачіска голлівудської зірки все ще не дає спокою ні стилістам, ні користувачам мережі.

Локони Вероніки повертаються

Стилісти пророкують, що новий тренд на голлівудські локони чорно-білого Голлівуду затримаються: аж надто всі втомилися від сидіння вдома з гулькою на голові під час пандемії – час блищати на публіці!

Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал

Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал

Спасибі TikTok: локони в дусі Вероніки Лейк повертаються – туторіал

Натхнення від голлівудських суперстар (фото: instagram.com/acquired.style)

Туторіали, як зробити подібну укладку, стають все більш популярними!

@rudiberry Welcome to the elite hair club #dysonairwraptutorial #dysonairwrap #airwraptutorial #airwrap Elf - Main Theme - Geek Music

Відео, де ідеальний локон плавно спадає зі щипців для завивки волосся, давно стали своєрідними АСМР для мозку, тож популярності не уникнути!

@acquiredstyle Waking up to a fresh blowout???? Not bad #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE

Плавно переходячи від одного такого відео до іншого, помічаєш, в який бік обертати щипцями, як накручувати бігуді, як довго утримувати їх, щоб отримати бажані локони.

@acquiredstyle Reply to @rebeccafaulkner7 A VERY DETAILED TUTORIAL #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE

До речі, в який бік закручувати волосся? Фахівці і просто любителі пишних локонів із застосунку радять спробувати накрутити волосся в обох напрямках, щоб дізнатися, який варіант вам підходить саме вам.

@acquiredstyle LISTEN UPPP #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа повертає в моду кислотні кольори.

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