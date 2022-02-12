Спасибо TikTok: локоны в духе Вероники Лейк возвращаются – туториал

Объемные волосы с крупными упругими волнами, будто завитые на бигуди "старой школы". Волна в духе Голливуда 40-х снова в моде благодаря… TikTok!
Да, вам не показалось, именно в этой соцсети все больше блогерок появляются с прическами, будто в салон красоты они пришли с черно-белой фотографией Вероники Лейк и сказали: "Хочу выглядеть именно так!".
Прическа голливудской звезды все еще не дает покоя ни стилистам, ни пользователям сети.
Локоны Вероники возвращаются
Стилисты предрекают, что новый тренд на голливудские локоны черно-белого Голливуда задержатся: уж слишком все устали от сидения дома с гулькой на голове во время пандемии – время блистать на публике!
Вдохновение от голливудских суперстарс (фото: instagram.com/acquired.style)
Туториалы, как сделать подобную укладку, становятся все более популярными!
@rudiberry Welcome to the elite hair club #dysonairwraptutorial #dysonairwrap #airwraptutorial #airwrap Elf - Main Theme - Geek Music
Видео, где идеальный локон плавно спадает со щипцов для завивки волос, давно стали своеобразными АСМР для мозга, так что популярности не избежать!
@acquiredstyle Waking up to a fresh blowout???? Not bad #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE
Плавно переходя от одного такого видео к другому, замечаешь, в какую сторону вращать щипцами, как накручивать бигуди, как долго удерживать их, чтобы получить желанные локоны.
@acquiredstyle Reply to @rebeccafaulkner7 A VERY DETAILED TUTORIAL #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE
В какую сторону закручивать волосы? Специалисты и просто любители пышных локонов из приложения советуют попробовать накрутить волосы в обоих направлениях, чтобы узнать, какой вариант вам подходит именно вам.
@acquiredstyle LISTEN UPPP #hairrollers original sound - ACQUIRED STYLE
Раньше мы писали, что Дуа Липа возвращает в моду кислотные цвета.