ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021

Новина українською →
Вторник 15 июня 2021 11:09
От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021 Стильные мужские образы 2021 - самые разнообразные (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мужская мода не так переменчива, как женская, но есть важные детали, которые точно не стоит упускать из виду, если хочется выглядеть актуально этим летом.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анастасия Хохлова.

Топ мужских образов на лето 2021

Спортивный стиль

Для любителей спортивного стиля в одежде Анастасия советует обратить внимание худи и бейсболку. Также всегда будет актуальной свободная футболка, которая отлично сочетается с белыми кедами и белыми шортами. Очки-авиаторы - и вы соберете много лайков в Instagram.

Важная деталь: выбирайте актуальную длину джинсов или слегка их подкачивайте.

От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021Топ образов, которые украсят любого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Классический стиль

К классике можно отнести рубашку-поло изо льна фисташкового цвета, к такой отлично подойдут брюки свободного кроя.

Важная деталь: в этом сезоне не обязательно сочетать классику с классикой. К примеру, брюки монут быть кэжуал или даже спортивные.

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021

Словно герой голливудского фильма, только на улицах Киева (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Кэжуал

Деним идет всем! А парни в джинсовых вещах всегда смотрятся особо сексуально. Этим летом стилисты советуют носить их с панамками - похожие есть практически у любого модного дизайнера.

Важная деталь: джинсовка не должна быть " в облипку", выбирайте модели оверсаз.

От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021

Эти образы можно собрать в сравнительно недорогих магазинах (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Раньше стилист показала топ плетеных сумок на лето 2021.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Мода стиль мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
У Виктора Павлика родился сын от новой жены: милое фото мамы с малышом
У Виктора Павлика родился сын от новой жены: милое фото мамы с малышом