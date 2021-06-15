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Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021

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Вівторок 15 червня 2021 11:09
Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021 Стильні чоловічі образи 2021 - найрізноманітніші (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Чоловіча мода не така мінлива, як жіноча, але є важливі деталі, які точно не варто випускати з уваги, якщо хочеться виглядати актуально цього літа.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Анастасія Хохлова.

Топ чоловічих образів на літо 2021

Спортивний стиль

Для любителів спортивного стилю в одязі Анастасія радить звернути увагу на худі та бейсболку. Також завжди буде в нагоді вільна футболка, яка відмінно поєднується з білими кедами і білими шортами. Окуляри-авіатори - і ви зберете багато лайків в Instagram.

Важлива деталь: вибирайте актуальну довжину джинсів або злегка їх підкачуйте.

Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021Топ образів, які прикрасять будь-якого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Класичний стиль

До класики можна віднести сорочку-поло з льону фісташкового кольору, до такої відмінно підійдуть штани вільного крою.

Важлива деталь: у цьому сезоні не обов'язково поєднувати класику з класикою. Наприклад, штани монут бути кежуал або навіть спортивні.

Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа

Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021

Немов герой голлівудського фільму, тільки на вулицях Києва (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Кежуал

Денім йде всім! А хлопці в джинсових речах завжди виглядають особливо сексуально. Цього літа стилісти радять носити їх з панамками - схожі є практично у будь-якого модного дизайнера.

Важлива деталь: джинсовка не повинна бути "в обліпку", вибирайте моделі оверсаз.

Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021

Ці образи можна зібрати в порівняно недорогих магазинах (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Раніше стиліст показала топ плетених сумок на літо 2021.

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