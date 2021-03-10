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Спортивная малышка: Белла Хадид похвасталась идеальным прессом в стильном образе

Автор: Lite

Белла Хадид показала новый образ на основе спортивных вещей, а заодно и свою безупречную фигуру. Девушка покорила сеть своим стальным прессом.

В своем блоге девушка запостила целую серию фото, которые просто покорили фанатов.

Белла Хадид надела на весеннюю прогулку спортивного кроя светлые брюки, которые спустила на бедра, белую футболку и худи с ярким принтом, а также укороченную черную куртку. Дополнили наряд бейсболка, узкие солнцезащитные очки и кеды. Волосы одна из самых знаменитых моделей в мире заплела в косу.

Белла Хадид в спортивном образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла сделала целую серию фото на крыше дома в Нью-Йорке, залитой солнцем. На одном из кадров девушка так разошлась, что подняла футболку, продемонстрировав свой железный пресс и полуобнаженную грудь. Что ж, младшая из сестер Хадид всегда славилась своим умением создавать эпатажные посты.

В ответ Белла получила массу комплиментов. Фанаты называют модель "самой красивой и спортивной". Сам пост набрал более чем 1,3 миллионов лайков и массу комментариев.

Ранее Белла Хадид показывала фото из личного архива, на которых выглядит невероятно соблазнительно.

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