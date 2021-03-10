Спортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образі

Белла Хадід показала новий образ на основі спортивних речей, а заодно і свою бездоганну фігуру. Дівчина підкорила мережу своїм сталевим пресом.
У своєму блозі дівчина запостила цілу серію фото, які просто підкорили фанатів.
Белла Хадід одягла на весняну прогулянку спортивного крою світлі брюки, які спустила на стегна, білу футболку і худі з яскравим принтом, а також укорочену чорну куртку. Доповнили вбрання бейсболка, вузькі сонцезахисні окуляри і кеди. Волосся одна з найвідоміших моделей у світі заплела в косу.
Белла зробила цілу серію фото на даху будинку в Нью-Йорку, залитому сонцем. На одному з кадрів дівчина так розійшлася, що підняла футболку, продемонструвавши свій залізний прес і напіводягнені груди. Що ж, молодша з сестер Хадід завжди славилася своїм умінням створювати епатажні пости.
У відповідь Белла отримала масу компліментів. Фанати називають модель "найкрасивішою і наібльш спортивною". Сам пост набрав більш як 1,3 мільйонів лайків і масу коментарів.
Раніше Белла Хадід показувала фото з особистого архіву, на яких виглядає неймовірно спокусливо.