Спортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образі

Белла Хадід одягла на весняну прогулянку спортивного крою світлі брюки, які спустила на стегна, білу футболку і худі з яскравим принтом, а також укорочену чорну куртку. Доповнили вбрання бейсболка, вузькі сонцезахисні окуляри і кеди. Волосся одна з найвідоміших моделей у світі заплела в косу.

Белла Хадід в спортивному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла зробила цілу серію фото на даху будинку в Нью-Йорку, залитому сонцем. На одному з кадрів дівчина так розійшлася, що підняла футболку, продемонструвавши свій залізний прес і напіводягнені груди. Що ж, молодша з сестер Хадід завжди славилася своїм умінням створювати епатажні пости.

У відповідь Белла отримала масу компліментів. Фанати називають модель "найкрасивішою і наібльш спортивною". Сам пост набрав більш як 1,3 мільйонів лайків і масу коментарів.