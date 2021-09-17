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Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

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П'ятниця 17 вересня 2021 19:01
Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені Тренч - головний герой осені (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тренч давно перестав бути елементом суто класичного стилю в одязі. Сьогодні його можна носити по-різному, наприклад, зі спортивними речами - тож не бійтеся створювати з ним різноманітні луки.

Про це в своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.

Головний герой осінніх зведень - тренч. Політ фантазії і свобода думки в fashion-сфері нині дозволяють носити його не тільки в класичних жіночних комплектах, але і спортивно-розслаблених.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осеніТренч-оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)

Топ ідей, як носити тренч цієї осені

  • Зі спортивними речами, не варто боятися єкспериментів.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

  • З джинсами і брогами або, якщо ще тепло і погода дозволяє, з босоніжками.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

  • Зі спідницею-міді, сукнями, відмінно підійде високий каблук.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

  • Із класичними брюками і кросівками.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

  • З легінсами, тільняшкою і навіть з накинутим зверху светром.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Як носити тренч цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала найбільш виграшні кольорові схеми на осінь.

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