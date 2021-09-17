Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені
Тренч - головний герой осені (фото: instagram.com/josefinehj)
Тренч давно перестав бути елементом суто класичного стилю в одязі. Сьогодні його можна носити по-різному, наприклад, зі спортивними речами - тож не бійтеся створювати з ним різноманітні луки.
Про це в своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.
Головний герой осінніх зведень - тренч. Політ фантазії і свобода думки в fashion-сфері нині дозволяють носити його не тільки в класичних жіночних комплектах, але і спортивно-розслаблених.
Тренч-оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)
Топ ідей, як носити тренч цієї осені
- Зі спортивними речами, не варто боятися єкспериментів.
- З джинсами і брогами або, якщо ще тепло і погода дозволяє, з босоніжками.
- Зі спідницею-міді, сукнями, відмінно підійде високий каблук.
- Із класичними брюками і кросівками.
- З легінсами, тільняшкою і навіть з накинутим зверху светром.
Як носити тренч цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала найбільш виграшні кольорові схеми на осінь.