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Срочно купить: Эмили Ратаковски демонстрирует идеальную фигуру в трендовом платье

Автор: Lite

Эмили Ратаковски покорила новым выходом в свет. Модель отправилась на прогулку в самом модном летнем платье. Так что, если вы еще не успели приобрести себе нечто подобное, срочно исправляйтесь!

Девушка выглядит невероятно мило и в то же время соблазнительно.

Эмили для прогулки по уже почти летнему городу подобрала белое мини-платье с оборками, рукавами-фонариками, откровенным декольте и кружевом. Вариации данной модели есть у массы звездных модниц. Подбираем себе по вкусу!

Из аксессуаров Эмили прихватила солнцезащитные очки, яркую сумочку-багет им в тон, крупные серьги-кольца, а также подвеску. Выглядела молодая мама стильно и соблазнительно, приковав к себе внимание всех папарацци мира. К слову, Ратаковски показала и новые снимки со своим сыном.

Эмили Ратаковски обожает белые платья (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/harpersbazaarukraine)

Ранее Ратаковски продемонстрировала свое роскошное тело в откровенном луке.

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Новости Украины стильмодаЭмили Ратаковски