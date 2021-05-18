Срочно купить: Эмили Ратаковски демонстрирует идеальную фигуру в трендовом платье

Эмили Ратаковски покорила новым выходом в свет. Модель отправилась на прогулку в самом модном летнем платье. Так что, если вы еще не успели приобрести себе нечто подобное, срочно исправляйтесь!
Девушка выглядит невероятно мило и в то же время соблазнительно.
Эмили для прогулки по уже почти летнему городу подобрала белое мини-платье с оборками, рукавами-фонариками, откровенным декольте и кружевом. Вариации данной модели есть у массы звездных модниц. Подбираем себе по вкусу!
Из аксессуаров Эмили прихватила солнцезащитные очки, яркую сумочку-багет им в тон, крупные серьги-кольца, а также подвеску. Выглядела молодая мама стильно и соблазнительно, приковав к себе внимание всех папарацци мира. К слову, Ратаковски показала и новые снимки со своим сыном.
Ранее Ратаковски продемонстрировала свое роскошное тело в откровенном луке.