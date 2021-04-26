Срочно купить: Кайли Дженнер демонстрирует спортивную фигуру в самом модном топе лета

Кайли Дженнер надела белые брюки с высокой посадкой, прошитые строчками по всеми периметру. А к ним подобрала боди телесного оттенка, которое буквально состоит из узкой полоски на груди, а также топа с откровенным овальным вырезом спереди. Такой крой отлично подчеркнул фигуру, над которой 23-летняя миллиардерша упорно трудится в спортзале. Железный пресс, осиная талия и пышные формы просто свели фанатов с ума!

Кайли Дженнер покорила фанатов (фото: instagram.com/kyliejenner)

В дополнение к луку девушка обула белые туфли на каблуке, а также прихватила горчичного оттенка сумочку и солнцезащитные очки в фисташковой оправе. Из аксессуаров юная представительница семейства Кардашьян-Дженнер также подобрала серьги-цепи и кольца на пальцы. Выглядела она роскошно, за что получила массу комплиментов от фанатов.

"В реальной жизни", - написала Кайли под фото. "Я не могу смириться с тем, насколько потрясающая ты в каждой жизни!!!!!!!! Внутреннее и внешнее красивая", - не удержалась и старшая сестра девушки, 36-летняя Хлое.