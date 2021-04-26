Терміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літа

Кайлі Дженнер одягла білі штани з високою посадкою, прошиті рядками по всьому периметру. А до них підібрала боді тілесного відтінку, яке буквально складається з вузької смужки на грудях, а також топа з відвертим овальним вирізом спереду. Такий крій відмінно підкреслив фігуру, над якою 23-річна мільярдерка наполегливо працює в спортзалі. Залізний прес, осина талія і пишні форми просто звели фанатів з розуму!

Кайлі Дженнер підкорила фанатів (фото: instagram.com/kyliejenner)

На додаток до лука дівчина взула білі туфлі на підборах, а також прихопила гірчичного відтінку сумочку і сонцезахисні окуляри в фісташковій оправі. З аксесуарів юна представниця сімейства Кардашьян-Дженнер також підібрала сережки-ланцюжки і кільця на пальці. Виглядала вона розкішно, за що отримала масу компліментів від фанатів.

"У реальному житті", - написала Кайлі під фото. "Я не можу змиритися з тим, наскільки приголомшлива ти в кожному житті!!!!!!!! Внутрішнє і зовнішнє красива",-не втрималася і старша сестра дівчини, 36-річна Хлое.