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Срочно купить: самые модные джинсы 2022, которые носят Тина Кунаки, Хейли Бибер и другие звезды

Автор: RBC.UA

Этой зимой и будущей весной диапазон модных джинсов весьма велик. В тренде будут брюки с низкой посадкой, "варенки" родом из 70-х, а также "рваные" джинсы из 2000-х. Но, пожалуй, самой актуальной моделью остаются джинсы прямого кроя, достаточно широкие и со среднем посадкой.

Они уже полюбились модным блогерам и звездам шоу-бизнеса, включая Тину Кунаки, Хейли Бибер и других. Подбираем себе похожие на примере знаменитостей.

Джинсы прямого кроя – универсальная вещь, которая одинаково хорошо сидит на всех типах фигуры. К тому же такие джинсы хорошо сочетаются как с туфлями, сапогами и ботильонами, так и с кроссовками и балетками. "Верх" к ним подобрать также не составит труда: посмотрите, как отлично они смотрятся с топами, блузами и жакетами.

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Ариана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Также читайте, какие сумки будут самыми модными весной 2022.

Ранее мы писали, как выглядели в детстве Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды.

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