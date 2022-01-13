Срочно купить: самые модные джинсы 2022, которые носят Тина Кунаки, Хейли Бибер и другие звезды

Джинсы прямого кроя – универсальная вещь, которая одинаково хорошо сидит на всех типах фигуры. К тому же такие джинсы хорошо сочетаются как с туфлями, сапогами и ботильонами, так и с кроссовками и балетками. "Верх" к ним подобрать также не составит труда: посмотрите, как отлично они смотрятся с топами, блузами и жакетами.

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Ариана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)