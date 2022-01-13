Срочно купить: самые модные джинсы 2022, которые носят Тина Кунаки, Хейли Бибер и другие звезды

Этой зимой и будущей весной диапазон модных джинсов весьма велик. В тренде будут брюки с низкой посадкой, "варенки" родом из 70-х, а также "рваные" джинсы из 2000-х. Но, пожалуй, самой актуальной моделью остаются джинсы прямого кроя, достаточно широкие и со среднем посадкой.
Они уже полюбились модным блогерам и звездам шоу-бизнеса, включая Тину Кунаки, Хейли Бибер и других. Подбираем себе похожие на примере знаменитостей.
Джинсы прямого кроя – универсальная вещь, которая одинаково хорошо сидит на всех типах фигуры. К тому же такие джинсы хорошо сочетаются как с туфлями, сапогами и ботильонами, так и с кроссовками и балетками. "Верх" к ним подобрать также не составит труда: посмотрите, как отлично они смотрятся с топами, блузами и жакетами.
Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
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