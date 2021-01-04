Срочно повторить: Виктория Бекхэм восхитила стильным образом в духе 70-х

Виктория Бекхэм - признанная икона стиля, которая часто показывает любимые образы. Чаще всего на основе новинок из собственной коллекции. В этот раз супруга Дэвида Бекхэма примерила две знаковые вещи, которые точно стоит взять на заметку всем модницам. Нечто похожее при желании можно приобрести у многих брендов.

Виктория выбрала рубашку в зелено-серую полоску с рукавами три четверти. А также голубые джинсы клеш с высокой посадкой. Образ она дополнила укладкой с легко завитыми прядями. А макияж сделала легкий, но выразительный. Выглядела 46-летняя знаменитость как всегда прекрасно, чем невероятно порадовала фанатов.

"Вам понравится этот полосатый верх с люрексом и деним в стиле 70-х. Оба из предварительной коллекции!", - написала Бекхэм под постом.

Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В ответ ей посыпались комплименты, многие отметили, что выглядит Виктория прекрасно. "Это очень круто", "Прекрасно", "Ты меня так вдохновляешь", - отметили фолловеры. Но нашлись и те, кто вновь поднял тему дороговизны этих вещей.

"Хороший верх. Но не стал бы тратить такую непристойную сумму на 1 топ. Даже если бы я мог себе это позволить", "Нам нужно выиграть в лотерею, чтобы иметь возможность купить любую из них", "Недоступно для работающей мамы среднего класса", "Только что заглянул на ваш сайт... цены шокирующие!", - возмущены подписчики.

Напомним, бренд Виктории Бекхэм пострадал во время кризиса, и она вынуждена была взять огромный кредит, чтобы спасти его. Возможно, этим и объясняется такая ценовая политика.