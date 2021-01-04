Терміново повторити: Вікторія Бекхем зачарувала стильним образом в дусі 70-х

Вікторія Бекхем - визнана ікона стилю, яка часто показує улюблені образи. Найчастіше на основі новинок з власної колекції. Цього разу дружина Девіда Бекхема приміряла дві знакові речі, які точно варто взяти на замітку всім модницям. Щось схоже при бажанні можна придбати у багатьох брендів.

Вікторія вибрала сорочку в зелено-сіру смужку з рукавами три чверті. А також блакитні джинси кльош з високою посадкою. Образ вона доповнила укладкою з легко завитими пасмами. А макіяж зробила легкий, але виразний. Виглядала 46-річна знаменитість як завжди прекрасно, чим неймовірно порадувала фанатів.

"Вам сподобається цей смугастий верх з люрексом і денім в стилі 70-х. Обидва з попередньої колекції!", - написала Бекхем під постом.

Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

У відповідь їй посипалися компліменти, багато хто відзначив, що виглядає Вікторія чудово. "Це дуже круто", "Чудово", "Ти мене надихаєш", - відзначили фоловери. Але знайшлися і ті, хто знову підняв тему дорожнечі цих речей.

"Хороший верх. Але не став би витрачати таку непристойну суму на 1 топ. Навіть якщо б я міг собі це дозволити", "Нам потрібно виграти в лотерею, щоб мати можливість купити будь-яку з них", "Недоступно для працюючої мами середнього класу", "Тільки що зайшов на ваш сайт... ціни шокуючі!", - обурені послідовувачі.

Нагадаємо, бренд Вікторії Бекхем постраждав під час кризи, і вона змушена була взяти величезний кредит, щоб врятувати його. Можливо, цим і пояснюються така цінова політика.