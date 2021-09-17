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Срочно купить: Виктория Бекхэм показала идеальные джинсы на осень

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Великобритания, Пятница 17 сентября 2021 18:32
Срочно купить: Виктория Бекхэм показала идеальные джинсы на осень Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм показала новый образ из новой коллекции своего бренда. В основе лука - ультрамодные джинсы, которые жена Дэвида Бекхэма удачно дополнила толстовкой и туфлями на шпильках.

Вдохновляемся образом и срочно отправляемся искать нечто похожее!

47-летняя Виктория Бекхэм - лучшая модель для своего бренда одежды. Будь то платье с вышивкой, строгие деловые костюмы или расслабленный деним, все смотрится на ней отлично. А потому поклонники мгновенно вдохновляются приобрести что-нибудь из коллекции бизнесвумен и иконы стиля.

Срочно купить: Виктория Бекхэм показала идеальные джинсы на осеньСрочно купить: Виктория Бекхэм показала идеальные джинсы на осеньСрочно купить: Виктория Бекхэм показала идеальные джинсы на осень
Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В этот раз Виктория подготовила лук для холодных осенних деньков. Она примерила серый объемный свитшот, а также синие джинсы классического кроя с высокой посадкой, которые подвернула, сделав образ более расслабленным. Брюки она носит с широким ремнем, который в этом сезоне в тренде. Завершили лук босоножки на огромных шпильках и стеганая сумочка Chanel на цепочке.

Также мы писали, как предлагает Бекхэм носить в этом сезоне модную оксфордскую рубашку.

Ранее Виктория показала, как выбрать модное платье в бельевом стиле.

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