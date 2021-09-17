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Терміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осінь

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Великобританія, П'ятниця 17 вересня 2021 18:32
Терміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осінь Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем показала новий образ з нової колекції свого бренду. В основі лука - ультрамодні джинси, які дружина Девіда Бекхема вдало доповнила толстовкою і туфлями на шпильках.

Надихаємося образ і терміново вирушаємо шукати щось схоже!

47-річна Вікторія Бекхем - найкраща модель для свого бренду одягу. Будь то плаття з вишивкою, строгі ділові костюми або розслаблений денім, все виглядає на ній відмінно. А тому шанувальники миттєво надихаються придбати що-небудь з колекції бізнесвумен і ікони стилю.

Терміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осіньТерміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осіньТерміново купити: Вікторія Бекхем показала ідеальні джинси на осінь
Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу Вікторія підготувала лук для холодних осінніх днів. Вона приміряла сірий об'ємний світшот, а також сині джинси класичного крою з високою посадкою, які підвернула, зробивши образ більш розслабленим. Штани вона носить з широким ременем, який в цьому сезоні в тренді. Завершили аутфіт босоніжки на величезних шпильках і стьобана сумочка Chanel на ланцюжку.

Також ми писали, як пропонує Бекхем носити в цьому сезоні модну оксфордську сорочку.

Раніше Вікторія показала, як обрати модне плаття в білизняному стилі.

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