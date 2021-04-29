Срочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашку

В этот раз Белла решила обыграть стильную вещь на все времена, но особенно актуальную в теплый сезон - белую рубашку-оверсайз. Заодно она показала новый способ носить эту беспроигрышную вещь. Младшая из сестер Хадид надела под нее белый топ, а сверху - кожаный жилет на пару размеров больше. С черными скинни этот "верх" сочетался просто отлично.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Завершили лук милые "девичьи" аксессуары: крупная подвеска, а еще заколка в волосах. Белла выглядела просто очаровательно и светилась от счастья!

"Прямо как рай", - написала она. А в ответ посыпалось: "Рай - это ты", "Красота", "Ангел", "Королева", "Хорошенькая малышка", "Самая милая", "Горячая перегрузка", "Это так стильно и красиво"…