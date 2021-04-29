Терміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочку

Цього разу Белла вирішила обіграти стильну річ на всі часи, але особливо актуальну в теплий сезон - білу сорочку-оверсайз. Заодно вона показала новий спосіб носити цю безпрограшну річ. Молодша з сестер Хадід одягла під неї білий топ, а зверху - шкіряний жилет на пару розмірів більше. З чорними скінні цей "верх" поєднався просто відмінно.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Завершили лук милі "дівочі" аксесуари: велика підвіска, а ще шпилька у волоссі. Белла виглядала просто чарівно і світилася від щастя!

"Прямо як рай", - написала вона. А у відповідь посипалося:" Рай - це ти"," Краса", "Ангел", "Королева", "Гарненька дівчинка", "Наймиліша", "Гаряче перевантаження", "Це так стильно і красиво"…