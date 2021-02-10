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Срочно повторить: Эмили Ратаковски демонстрирует главную модную тенденцию на прогулке с мужем

Автор: Lite

Эмили Ратаковски, которая готовится стать мамой, даже на последних неделях беременности регулярно устраивает прогулки с мужем Себастьяном Беар-Маклардом. В этот раз пару поймали на улицах Нью-Йорка. И выглядела модель и бизнесвумен просто сногсшибательно!

Фото пары облетели все модные и светские порталы.

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Примечательно, что Эмили продемонстрировала самую главную модную тенденцию, которую точно стоит применить для повседневных луков. Девушка надела спортивные брюки, черный топ с яркой желтой надписью, который оголил животик беременной модели, а также серый пиджак. Изюминка состоит именно в соединении уютных "домашних" вещей с классическими. Это делает аутфит непринужденным и невероятно стильным.

Эмили Ратаковски с мужем на прогулке (фото: скрин instagram.com/starstyledd)

Завершили образ бежевые ботинки из коллекции Adidas Yeezy Desert Boot "Rock", над которыми работал Канье Уэст. Стоимость такой модели, которая бьет рекорды по популярности - около $360.

Из аксессуаров Ратаковски выбрала серьги и кольца, солнцезащитные очки cat eye, а также черную объемную сумку и черную защитную маску Evolvetoght. Этот бренд полюбился знаменитостям еще с начала пандемии. Данные модели славятся тем, что являются медицинскими (они не пропускают более 98% бактерий), но при этом выглядят стильно и дают свободно дышать.

Ранее Эмили Ратаковски показала новую фотосессию в обнаженном виде, которая просто взорвала сеть. Сама модель также осталась довольна, так как не могла остановиться постить картинки.

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Новости Украины модамодельЭмили Ратаковски
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