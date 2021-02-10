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Терміново повторити: Емілі Ратаковскі демонструє головну модну тенденцію на прогулянці з чоловіком

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі, яка готується стати мамою, навіть на останніх тижнях вагітності регулярно влаштовує прогулянки з чоловіком Себастьяном Беар-Маклардом. Цього разу пару спіймали на вулицях Нью-Йорка. І виглядала модель і бізнесвумен просто неперевершено!

Фото пари облетіли всі модні і світські портали.

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Примітно, що Емілі продемонструвала найголовнішу модну тенденцію, яку точно варто застосувати для повсякденних луків. Дівчина одягла спортивні штани, чорний топ з яскравими жовтими літерами, який оголив животик вагітної моделі, а також сірий піджак. Родзинка полягає саме в з'єднанні затишних домашніх речей з класичними. Це робить аутфіт невимушеним і неймовірно стильним.

Емілі Ратаковскі з чоловіком на прогулянці (фото: скрін instagram.com/starstyledd)

Завершили образ бежеві черевики з колекції Adidas Yeezy Desert Boot "Rock", над якими працював Каньє Уест. Вартість такої моделі, яка б'є рекорди за популярністю - близько $360.

З аксесуарів Ратаковскі вибрала спережки і кільця, сонцезахисні окуляри cat eye, а також чорну об'ємну сумку і чорну захисну маску Evolvetoght. Цей бренд полюбився знаменитостям ще з початку пандемії. Дані моделі славляться тим, що є медичними (вони не пропускають більше 98% бактерій), але при цьому виглядають стильно і дають вільно дихати.

Раніше Емілі Ратаковскі показала нову фотосесію в оголеному вигляді, яка просто підірвала мережу. Сама модель також залишилася задоволена, так як не могла зупинитися постити картинки.

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Новини України модамодельЭмили Ратаковски
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