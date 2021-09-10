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Срочно повторить: Хейли Бибер показала три стильных образа для теплых деньков

Новина українською →
США, Пятница 10 сентября 2021 21:28
Срочно повторить: Хейли Бибер показала три стильных образа для теплых деньков Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Признанная икона стиля и супруга популярного американского певца Джастина Бибера Хейли показала три новых образа, в которых отразилась ее страсть к оверсайз-силуэтам и дениму. Берем на заметку!

Стильные сочетания Хейли опубликовала в своем блоге.

Для первого кадра Хейли Бибер надела для съемки стильный костюм: шорты и пиджак молочного цвета, которые дополнила белоснежным топом, белыми кедами на массивной подошве и высокими носками. В нем девушка выглядит дерзко и стильно. К тому же такой образ отлично демонстрирует стройную фигуру.

Срочно повторить: Хейли Бибер показала три стильных образа для теплых деньков

Второй лук - total denim. Укороченные джинсы и объемный джинсовый пиджак, словно из 90-х. К ним Бибер добавила белые кеды, а из аксессуаров оставила обручальное кольцо, серьги-кольца и браслет на ногу.

Срочно повторить: Хейли Бибер показала три стильных образа для теплых деньков

Третий лук - также отличный вариант для теплых осенних деньков. Хейли надела шорты и топ, а сверху накинула вязаный кардиган. Из обуви она подобрала ботинки, которые обула с теми же высокими вязаными носками. Стильное дополнение данного лука - шляпка-панама.

Срочно повторить: Хейли Бибер показала три стильных образа для теплых деньковХейли Бибер показала три образа (фото: instagram.com/haileybieber)

Ранее Хейли Бибер вышла в свет в самых модных джинсах осени 2021.

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